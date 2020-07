Ferrovie: Vossloh Locomotives, la storia e la tradizione della trazione ferroviaria in Europa

Il giorno 9 luglio (ore 10:00) si svolgerà il webinar organizzato dal CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) e che sarà completamente dedicato agli sviluppi della Trazione Ferroviaria derivanti dall’impiego delle nuove tecnologie supportate dalle esperienze sinora maturate.

Webinar che non poteva non avere come protagonista la storia e la tecnologia espressa dal Gruppo Vossloh Locomotives in ambito trazione ferroviaria.

Da sempre, gli obiettivi e le garanzie offerte dalle Locomotive Vossloh ai Clienti sono la Potenza Operativa, l’Affidabilità e la Sostenibilità Ambientale. Queste caratteristiche fondamentali sono anche abbinate alla continua Ricerca di soluzioni Tecniche-Tecnologiche innovative, agli importanti investimenti sul territorio (es. la rete di IMATEQ in Italia) ed un Service manutentivo efficace e di prossimità con i Clienti nazionali ed europei.

Il webinar, organizzato dal CIFI, si focalizzerà sulle Locomotive da Linea, destinate al trasporto delle merci, sulle Locomotive da Manovra e sulle Locomotive da Soccorso in Linea per treni Passeggeri (Regionali e Alta Velocità). La regia dell’evento CIFI sarà curata dal Segretario Generale, Ing. Donato Carillo, mentre per il Gruppo Vossloh Locomotives interverranno i propri rappresentanti nazionali, ovvero: Walter Serra, Gianmaria Castori e Stefano Corona. Al termine delle presentazioni i relatori saranno a disposizione per fornire risposte alle domande dei partecipanti. Si prevede una consistente adesione di Operatori Ferroviari, Gestori di Terminals, Autorità Portuali e Addetti ai lavori del nostro settore. Iscrizioni sul nuovo portale CIFI (https://www.ferrovie.academy/).