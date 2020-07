Ferrovie: Svizzera, scontro fra due convogli nel Vallese

Due treni si sono scontrati questa mattina in una galleria nei pressi di Oberwald, nel comune di Obergoms.

Secondo una nota della Matterhorn Gotthard Bahn alcuni viaggiatori sarebbero rimasti leggermente feriti. L’incidente si verificato attorno alle 10.10 nella galleria ferroviaria Stephan-Holzer, precisa la compagnia ferroviaria. Sul posto sono giunti i soccorsi, così come la polizia e il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Un convoglio che da Oberwald stava circolando in direzione di Realp (UR) è entrato in collisione con il fianco destro di un treno regionale che da Andermatt (UR) procedeva in direzione di Oberwald.

Su quest’ultimo treno - con cinque carrozze - vi erano una trentina di passeggeri, mentre il primo trasportava una quindicina di veicoli distribuiti su nove vagoni, aggiunge la Matterhorn Gotthard Bahn.

Lo scontro è avvenuto a uno scambio, precisa un portavoce della compagnia ferroviaria all’agenzia Keystone-ATS.

I passeggeri del treno regionale hanno già proseguito il loro viaggio. Dovranno invece attendere i viaggiatori dell’altro convoglio, poiché non è ancora stato dato il via libera per lo scarico dei veicoli da parte del SISI. I collegamenti ferroviari tra Ulrichen (VS) e Realp sono stati interrotti fino a nuovo avviso.