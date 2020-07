Ferrovie: più sicurezza nella stazione di Pietra Ligure

La stazione di Pietra Ligure, da oggi, ha un nuovo sottopasso che collega in sicurezza i marciapiedi di primo e secondo binario.

Non solo: è stato pure allargato il secondo marciapiede mentre proseguono attività per abbattere le barriere architettoniche installando nuovi ascensori.

Il restyling, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) con un investimento complessivo di circa sei milioni di euro, ha interessato la creazione di un nuovo sottopasso lungo 33 metri e largo quattro e l’allargamento a cinque metri del secondo marciapiede innalzato a 55 cm con l’installazione di percorsi e mappe tattili per gli ipovedenti.

Non manca una nuova illuminazione a led e un impianto di informazioni al pubblico sonoro con altoparlanti e visivo con monitor e teleindicatori ai binari. Sono in corso ulteriori attività per abbattere le barriere architettoniche collegando entrambi i marciapiedi entro la fine dell’anno.

Fonte FS News

Foto di Giorgio Stagni - http://www.stagniweb.it/foto6.asp?file=loano&righe=1&inizio=11&Col=5&Titolo=Altre%20stazioni, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61338441