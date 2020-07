Ferrovie, Piemonte: arriva l'elettrificazione della Rivarolo-Pont Canavese

“Ho recentemente letto che nei prossimi mesi (gennaio 2021) dovrebbe avvenire il passaggio della “Canavesana” a Trenitalia, così come con soddisfazione ho appreso che verrà dato seguito al progetto di elettrificazione del tratto della linea ferroviaria “Rivarolo – Pont Canavese”.

Queste le parole del Sindaco di Cuorgnè, Beppe Pezzetto, che aggiunge: “Un investimento importante di cui sono da anni convinto sostenitore, non soltanto perché ritengo positivo l’ammodernamento in chiave “green”, ma perché da sempre individuo in una connessione ferroviaria moderna con Torino un elemento fondamentale nello sviluppo del nostro territorio, una scelta strategica che non solo consentirà di fare un sostanziale passo avanti verso un modello di “metropolitana” leggera (SFM1) e quindi di avere servizi che ci consentiranno di ridurre il trasporto su gomma, ed educando le comunità all’utilizzo del mezzo pubblico, di ridurre le emissioni, ma anche e sopratutto di dotare il territorio di tutto l’alto Canavese di un elemento di connessione indispensabile per la promozione turistica ed ancor più per diventare attrattivo nel proporre nuove forme di residenzialità crescenti che cercano luoghi come i nostri per trasferirsi, nella speranza che nel tempo possano attivare nuovi volani di crescita.”

“Speriamo veramente – conclude – sia la volta buona e che dalle parole si passi ai fatti, perché questi ritardi ci hanno già fatto perdere molte opportunità.”