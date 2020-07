Ferrovie, Croazia: il primo RegioJet da Praga arriva a Rijeka

I primi 520 visitatori da Praga sono arrivati ​​mercoledì scorso nella città portuale adriatica di Rijeka a bordo di un nuovo collegamento RegioJet.

La nuova linea che collega Praga, Brno, Bratislava, Lubiana e Fiume e della quale avevamo dato anticipazione diversi giorni fa (Ferrovie: RegioJet lancia il treno notturno Praga - Fiume), opererà tutti i giorni fino alla fine di agosto ed è stato annunciato che funzionerà anche l'anno prossimo.

L'interesse per le vacanze in Adriatico è grande visto che nelle prime due settimane sono stati venduti oltre 30.000 biglietti. La nuova linea che collega i paesi dell'Europa centrale con l'Adriatico è stata introdotta dalla società ceca RegioJet, in collaborazione con l'ambasciata croata nella Repubblica ceca e l'ufficio del Croatian Tourist Board (HTZ) a Praga.

RegioJet è un fornitore ceco privato di servizi di trasporto passeggeri di treni e autobus che trasporta 20 milioni di passeggeri all'anno, di cui 11 milioni via ferrovia e il resto via strada.

Gli ospiti del primo viaggio sono stati accolti nell'hotel Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and Spa, uno dei maggiori investimenti cechi in Croazia. Ciò è stato fatto per impedire raduni più grandi presso la stazione ferroviaria della città a causa di misure epidemiologiche in vigore e raccomandazioni in relazione alla pandemia di coronavirus.

per la cronaca, il treno con vetture gialle e nere ha viaggiato in Slovenia e in Croazia, con mezzi appartenenti alle rispettive compagnie ferroviarie. Una bellissima novità sulle linee europee, dunque.