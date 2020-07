Ferrovie, Renfe: aggiudicata a CAF la fornitura di 31 treni per il metrico e 6 per le linee montane

Il Consiglio di amministrazione di Renfe ha approvato l’aggiudicazione alla società CAF della fornitura di 31 treni per lo scartamento ridotto e 6 treni per le linee montane e la manutenzione parziale della flotta ferroviaria per un periodo di 15 anni, per un importo complessivo di 258 milioni di euro.

Questa operazione fa parte del piano di rinnovo della flotta lanciato da Renfe nel 2019, con l’obiettivo di garantire la qualità e il miglioramento dei servizi pubblici (Cercanías e Media Distancia) nei prossimi anni.

L’acquisizione di questi treni consente di soddisfare le esigenze prevedibili di ringiovanimento della flotta, con una maggiore affidabilità e riduzione degli incidenti, una maggiore efficienza energetica, nonché l'adattamento agli obblighi di attuazione dell’accessibilità e di sicurezza nel sistema ferroviario.

I 31 nuovi treni per lo scartamento metrico (26 elettrici e 5 ibridi) ridurranno l’età media dagli attuali 28 anni a 15 alla fine del contratto di obbligo di servizio pubblico firmato da Renfe con lo Stato per la fornitura di questi servizi.

Questi treni, che saranno in grado di funzionare a una velocità massima di 100 km/h, saranno a due o tre elementi e dovranno tra l’altro, avere un’area per le biciclette e un sistema "ultimo miglio" a batterie. Allo stesso modo, ci saranno 5 treni ibridi, che consentiranno l’uso dell'alimentazione elettrica in quelle sezioni in cui è disponibile la catenaria, riducendo le emissioni.

Il contratto include come opzione la fornitura di un massimo di altri 6 treni elettrici e un altro treno ibrido per la flotta Ancho Metrico, che fornisce servizi Cercanías y Media Distancia nelle Asturie, in Cantabria, nei Paesi Baschi, in Galizia, in Castiglia e León e Murcia.

I 6 treni montani entreranno in servizio sulla linea C-9 di Madrid Cercanías che collega la città di Cercedilla con il Puerto de Cotos, nella Sierra de Guadarrama, e che raggiunge pendenze massime del 77‰.

Il contratto prevede anche la manutenzione di primo livello per 15 anni per 12 treni per la rete a scartamento metrico e 6 treni montani. Il servizio di manutenzione sarà fornito attraverso una joint venture tra CAF e Renfe Fabricación y Mantenimiento.

Foto 2 di Igneus at English Wikipedia, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34577415