Ferrovie: esordio con successo per il nuovo Italo Ancona - Milano

Ancora un esordio per Italo anche se in questo caso si tratta più che altro di un ritorno.

Nella giornata di ieri è giunto da Bologna ad Ancona, come invio a vuoto, l'AGV 575 n.02 che questa mattina ha effettuato il primo collegamento tra il capoluogo marchigiano e Milano Centrale.

Il treno 8120 è partito alle 7.41, in leggero ritardo, segnando la ripresa dei collegamenti in Adriatica per la compagnia ferroviaria privata dei convogli bordeaux.

L'AGV ha poi viaggiato tra Pesaro, Riccione e Rimini a ridosso dell'orario stabilito.

Tra Rimini e Bologna il convoglio ha viaggiato con sei minuti di anticipo, entrando poi a Bologna all'orario previsto.

Da Bologna Centrale, penultima sosta del cammino, il treno è partito con +1 per arrivare poi in perfetto orario alla stazione di Milano Centrale alle 11.15.

Ricordiamo che da oggi 2 luglio, i treni Italo arriveranno quindi a Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona grazie a 6 collegamenti quotidiani con le città di Milano e Bologna.

Foto in alto di Akiem483