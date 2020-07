Ferrovie, in bici lungo la banchina dei treni: multato e denunciato

Un uomo di 79 anni è stato fermato dalla Polfer di San Benedetto del Tronto mentre era in sella alla sua bicicletta lungo la banchina dei treni incurante del pericolo.

L’episodio è accaduto ieri mattina e il 79enne, bloccato dagli agenti, ha reagito male perché, pur sfrecciando con la sua bici lungo la piattaforma del binario 4, quando è stato fermato ha detto che non stava facendo nulla di male, ma solo pedalando sulla sua bici.

Non contento, l’uomo ha minacciato gli agenti di fargliela pagare cara, apostrofandoli di nullafacenza e rimbrottandoli con una scarica di epiteti. A quel punto l’uomo è stato multato per l’inosservanza del regolamento ferroviario, che vieta in stazione di andare in sella alle bici, nonché denunciato alla Procura di Ascoli Piceno per minacce e oltraggio.