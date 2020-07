Ferrovie, Ponte San Michele, Terzi: al lavoro affinché enti locali trovino intesa su progetti dei nuovi ponti

Possibili novità per il Ponte San Michele.

“Oggi tutti i soggetti interessati dalla realizzazione dei nuovi ponti sull’Adda si sono ritrovati per fare il punto della situazione in una videoconferenza convocata da Rfi. Si è trattato di un incontro interlocutorio ma utile per illustrare le diverse posizioni in campo.

Ci sono aspetti da approfondire e soprattutto c’è un accordo da raggiungere tra i vari enti locali, in particolare i Comuni: ognuno ha manifestato legittime preferenze rispetto alle ipotesi di massima presentate da Rfi. Occorre lavorare per arrivare a una sintesi. Da questo punto di vista saranno molto importanti le considerazioni preliminari formulate da Soprintendenza ed Ente Parco.

Il tema è cruciale per i territori coinvolti, quindi è auspicabile una condivisione non solo di obiettivi ma di progetti, partendo da due punti fermi ribaditi oggi da Rfi: la permanenza delle attuali stazioni ferroviarie di Calusco e Paderno d’Adda e la necessità di realizzare due ponti distinti, uno per il traffico su gomma l’altro per quello su ferro, in modo da consentire una gestione infrastrutturale più efficiente dei due diversi flussi”.

Queste le parole dell’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, in merito alla videoconferenza che si è svolta oggi sulle ipotesi dei nuovi ponti sull’Adda che affiancherebbero l’attuale Ponte San Michele.