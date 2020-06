Ferrovie, Sacco - Martinetti (M5S): “Caos treni conseguenza di una giunta incapace di prendere decisioni ma buona solo a lamentarsi”

Il caos treni tra Piemonte e Liguria è la rappresentazione evidente dell’incapacità di Cirio e della sua Giunta.

Incapaci di prendere decisioni, incapaci di copiare governatori più intraprendenti (Liguria, Emilia Romagna solo per fare qualche esempio), buoni solo a lamentarsi e pretendere non si sa bene quali provvedimenti dal Governo nazionale. Ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti: treni che partono pieni dalla Liguria e, varcato il confine con il Piemonte, il 50% dei passeggeri è costretto prendere bus sostitutivi. Il tutto perché la Giunta piemontese non ha ancora preso decisioni chiare sul distanziamento sociale sui mezzi pubblici, a differenza di altri governi regionali di tutta Italia e di ogni colore politico.

Mai più un week end nero come quello appena passato, Cirio e l’assessore Gabusi prendano subito una decisione. Sono pagati per quello, non certo per lamentarsi di continuo e scaricare le responsabilità su altri.

È surreale che questa maggioranza, a trazione Lega, non perda occasione per invocare maggiore autonomia, ma quando deve prendere decisioni per conto proprio si rivela incapace e inadeguata. Cirio e la Lega vorrebbero poteri speciali ma alla prova dei fatti non sono in grado nemmeno di esercitare quelli “normali”.

Questo il comunicato del, Capogruppo regionale M5S Piemonte Sean Sacco e del Consigliere regionale M5S Piemonte e Vicepresidente Commissione regionale Trasporti Ivano Martinetti.