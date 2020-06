Ferrovie, Circumvesuviana, incidente al passaggio a livello

Intorno alle 18 di ieri, all'altezza del passaggio a livello nel tratto tra Roccarainola e Baiano, un’auto è passata mentre il treno transitava.

La vettura è stata presa in pieno dal treno, che viaggiava per fortuna con pochi passeggeri a bordo.

Le lamiere si sono conficcate sotto i vagoni del convoglio, mentre l’auto è stata sbalzata e si è fermata tra i binari e il treno. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare il conducente, condotto subito in ospedale.

“Dalle prime informazioni, la macchina avrà tentato di attraversare con segnalazioni a rosso e non ce l'ha fatta, venendo urtata dal treno che sopraggiungeva - afferma Umberto De Gregorio presidente EAV - per fortuna il conducente dell’auto non ha subito lesioni importanti. È in ospedale dove è sottoposto a una Tac e resterà in osservazione per 24 ore.

E pensare che incontriamo ostacoli enormi dai sindaci per la chiusura dei passaggi a livello. Per questo passaggio a livello - ricorda De Gregorio - il 4 marzo 2020 abbiamo mandato al Comune di Avella il provvedimento di chiusura. Ovviamente nessuno ci ha risposto. A questo punto subito dopo la rimozione dell’auto lo chiudiamo con due barriere in cemento senza aspettare. Dovremmo avere poteri commissariali per chiudere tutti i passaggi a livello non indispensabili”.

La linea Napoli-Baiano è stata interrotta sulla tratta Roccarainola-Baiano, i treni limitati a Roccarainola.

È stato istituito un servizio sostitutivo di bus. “Nel Duemila siamo ancora costretti a viaggiare con passaggi a livello antidiluviani - protesta il sindacato Orsa - il suono della campanella potrebbe non essere sentito da chi guida con l'impianto dell'aria condizionata, ad esempio. Si intervenga subito e si sostituiscano queste pericolose barriere. Se oggi fosse accaduto ad un camion, staremmo raccontando di una strage”.

Foto 1 Facebook la Repubblica - Foto 2 di Falk2 - Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8162131