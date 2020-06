Ferrovie, Gruppo Lfi Spa: Maurizio Seri confermato presidente

L’assemblea dei soci del Gruppo Lfi Spa ha approvato all’unanimità il Bilancio d’Esercizio 2019, chiuso con un utile di 772.000 Euro.

Maurizio Seri è stato confermato Presidente all’unanimità; la nuova vice Presidente è Elena Rosignoli. Ulteriori nominativi che compongono il nuovo Cda nominato ieri e che andrà poi a nominare il nuovo AD sono Gianni Bechelli, Luca Ricci, Roberto Gonnelli, Federico Biancucci.

“Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutti i soci per la fiducia dimostrata – commenta il Presidente Seri -. Un ringraziamento particolare va a Massimo Zoi che lascia l’incarico di Amministratore Delegato dopo 6 anni di intenso lavoro e dedizione alla società, così come il mio saluto va a Giancarlo Pagliai che per 6 anni è stato fidato Vice Presidente".