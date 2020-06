Ferrovie: tempesta in Val Pusteria e linea sospesa

Dapprima cielo che si chiude, poi vento fortissimo e quindi un furioso temporale.

La linea della Pusteria è stata colpita duramente nella metà mattinata di oggi con le conseguenze di piccoli allagamenti e danni.

Verso mezzogiorno si sono verificate alcune frane di rami e rocce sui binari della linea ferroviaria nelle località di Rio di Pusteria, Brunico, Vandoies e Valdaora. La tratta ha dovuto essere per questo chiusa al traffico ferroviario.

RFI ha attivato immediatamente tutte le misure necessarie per liberare la linea. L'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, ha sottolineato: "Nessuno è rimasto ferito e nessun convoglio ha subito danni: questa è la cosa più importante". In loco sono stati immediatamente attivati interventi di ripristino.

"I luoghi interessati dalle frane saranno oggetto di un'attenta analisi da parte di RFI in collaborazione con i tecnici specializzati per una rapida messa in sicurezza delle aree. Se necessario provvederemo alla riapertura della linea in condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile" ha aggiunto Alfreider.