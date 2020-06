Ferrovie: arrivato a Roma il primo Rock probabilmente destinato alla Regione Lazio

È giunto a Roma nei giorni scorsi, il primo Rock probabilmente destinato a entrare in servizio nella Regione Lazio.

Il Lazio si andrà quindi presto ad aggiungere alle tante regioni in cui i nuovi convogli regionali a due piano prodotti da Hitachi Rail per Trenitalia, sono già in circolazione, tra le quali Emilia Romagna, Veneto e Liguria.

Il treno in questione è l'ETR 521 n.038 che ha raggiunto Roma Smistamento. Secondo fonti non ufficiali, e dunque ancora prive di riscontro, la presentazione avverrà il prossimo due luglio, e come già accaduto in precedenza, il convoglio dovrebbe entrare in servizio dopo pochi giorni.

A causa delle norme di sicurezza in vigore per la pandemia di Covid-19, la presentazione sarà probabilmente riservata alle sole autorità e agli addetti del settore.