Ferrovie, Lunardon: “Sbagliato eliminare il distanziamento, Toti doveva chiedere più corse”

Il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Liguria, Giovanni Lunardon commenta negativamente l’allentamento delle regole imposte dall’emergenza Covid-19 dalla Giunta Toti.

L’ordinanza della giunta Toti che dal 27 giugno “toglie l’obbligo di distanziamento fisico su treni e bus extra urbani, anziché potenziare il Tpl, comporta rischi per lavoratori e passeggeri, che sui treni regionali e sugli autobus extra urbani saranno ammassati ma sui bus urbani e sui treni interregionali, gli intercity e le frecce no”.

“Il solito pasticcio. – lo definisce Lunardon – Toti doveva chiedere a Trenitalia di rafforzare il servizio e doveva integrare il Tpl gomma con taxi e ncc”.

L’ordinanza è valida solo sui treni regionali, mentre sabato a Milano si sono registrati disagi per i troppi turisti diretti in Liguria che sono stati fatti scendere dai convogli. Ricordiamo che il servizio in Liguria tornerà a regime solo il prossimo 1° luglio.