Ferrovie: sui regionali ora si viaggia su tutti i posti, ma sui sedili restano i bollini di divieto

Da sabato in alcune Regioni, tra le quali Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna i viaggiatori si possono sedere su tutti i posti dei treni regionali.

In pratica non c’è più l’obbligo di rispettare il distanziamento tra un posto e l’altro, ma basta indossare per tutto il viaggio la mascherina.

Tuttavia, sia Regione Veneto che Trenitalia non hanno emanato alcuna direttiva per togliere i bollini rossi dalle sedie proibite e sembra che non saranno tolti perché l’ordinanza di Zaia che scadrà il 10 luglio potrebbe non essere prorogata.

Di conseguenza, mentre Trenitalia ha comunicato a tutti i capitreno l’occupazione del 100% dei posti complessivi, sia seduti che in piedi, i viaggiatori non sanno ancora niente dell’avvenuto cambiamento.

Alcuni ferrovieri dicono che i viaggiatori saranno avvisati tramite display o altoparlante nelle stazioni, ma sia sabato che domenica nella stazione di Padova, non si sono visti i display sui tabelloni e gli altoparlanti non hanno diffuso nessun tipo di messaggio a riguardo sul modo di viaggiare.