Ferrovie, Germania: le DB introducono treni cadenzati tra Berlino e Amburgo

Aumentano e migliorano i servizi delle ferrovie tedesche DB.

Il nuovo piano recentemente approvato prevede un treno ogni 30 minuti già da dicembre prossimo sulla tratta Berlino-Amburgo.

Questo quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti tedesco, Andreas Scheuer, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Bild.

Il nuovo piano ferroviario delle Deutsche Bahn dovrà essere ultimato nel 2030 e con esso l'azienda prevede un migliore coordinamento tra il trasporto ferroviario a lunga distanza e quello regionale.

Come afferma il Sueddeutsche Zeitung, i consumatori avranno collegamenti “più affidabili” e le tariffe saranno “più chiare e uniformi”. Si tratta di una componente fondamentale del progetto per il futuro del trasporto ferroviario in Germania, che il governo federale ha elaborato negli ultimi due anni e verrà presentato nella giornata di domani, 30 giugno.