Ferrovie: a Viareggio tra i ricordi dell'incidente e la richiesta del Dirigente di Movimento

A 11 anni dalla strage ferroviaria del 29 giugno 2009, la città di Viareggio chiede che le FS ripristinino il capostazione, che ormai da sei mesi manca anche nella stazione dove accadde uno degli incidenti più gravi della storia delle ferrovie italiane.

Il deragliamento e l'esplosione di una cisterna carica di GPL, causò infatti 32 morti, decine di feriti e la distruzione delle case lungo la ferrovia. La richiesta viene dall'associazione Il Mondo che Vorrei, che riunisce familiari delle vittime, e dall''Assemblea 29 giugno'.

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro 19 giugno scorso ha inviato una lettera all'ad di RFI e anche alla Regione Toscana facendo suo "l'appello dell'Associazione, alla vigilia della ricorrenza della strage" e chiedendo che sia reintrodotta la presenza in stazione del Dirigente Movimento, per tutte le ore del giorno, ivi comprese quelle notturne".

A Viareggio si ricorda che l'eroismo del capostazione in servizio la sera della strage, Carmine Magliacano, salvò vite umane fermando in tempo due treni passeggeri in arrivo prima che finissero tra gli incendi. Si trattava di un Intercity in arrivo da Roma e un altro treno regionale da Pisa.

L'Intercity, in particolare, era a 2 km, aveva solo circa un minuto di percorrenza: se il capostazione non lo avesse fermato, sarebbe probabilmente finito nell'inferno di fuoco che stava devastando la stazione.

Invece oggi, spiega Il Mondo che Vorrei, "con il pretesto dei pensionamenti, la stazione è senza capostazione da dicembre" invece è opportuno che sia "presidiata con capostazione e deviatore nell'arco delle 24 ore. La lotta per la sicurezza non deve mai fermarsi".

Foto iniziale di Elena Torre from Viareggio, Italia - la motrice, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7180720

Foto due di rabendeviaregia - originally posted to Flickr as IMG_3124, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7174995