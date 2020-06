Ferrovie: botte da orbi sul treno Regionale e caos in stazione di Albenga

Scene di ordinaria follia ieri ad Albenga.

Nel tardo pomeriggio nella stazione ligure è scoppiata una rissa sul treno Regionale 33091 con partenza proprio dal comune ingauno e diretto a Torino. Ad essere coinvolti sono stati due gruppi di ragazzi che hanno rotto i finestrini di tre carrozze con uno dei giovani che sarebbe rimasto ferito a una mano durante la colluttazione.

Immediato l'intervento della Croce Bianca di Albenga per soccorrere il ragazzo che è stato poi trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ancora non chiare le motivazioni della rissa (pare per futili motivi e non per l'assembramento), quel che è certo è che l treno che doveva partire alle 17.05 è ripartito alle 19.22 dopo gli accertamenti delle forze dell'ordine.