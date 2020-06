Ferrovie: principio d'incendio su Regionale a Mezzocorona, linea del Brennero in tilt

Ritardi di oltre un'ora e traffico ferroviario nel caos ieri sulla linea del Brennero a causa di un piccolo principio d'incendio che si è sviluppato su un convoglio all'altezza della stazione di Mezzocorona.

Il Regionale Veloce 2261, infatti, proveniente da Brennero e diretto a Bologna ha avuto dei problemi legati probabilmente al surriscaldamento dei freni e una buona quantità di fumo con un principio di incendio, si è sviluppato all'altezza del sottocassa.

Un piccolo problema che, però, si è trasformato in un enorme disagio per centinaia di persone che dovevano viaggiare lungo la tratta intorno alle 15. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della zona e subito la situazione è stata messa in sicurezza con il convoglio che è stato limitato proprio a Mezzocorona e i passeggeri riprotetti su altri treni.

I convogli che hanno avuto conseguenze in termini di circolazione sarebbero stati almeno sei.