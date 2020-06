Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana che si è appena conclusa.

Finito ormai da settimane il lockdown, prosegue il ritorno alla normalità dei servizi. Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, Trenitalia reintroduce 38 servizi AV (Ferrovie: altre 38 Frecce arricchiscono l’offerta estiva di Trenitalia). Riparte anche il Frecciarossa Perugia-Milano con una fermata in più da dicembre (Ferrovie: riparte il Frecciarossa Perugia-Milano e da dicembre fermerà a Terontola).

Intanto continuano a far discutere le fermate ai servizi AV introdotte dalla Società. Stavolta la polemica scaturisce dalla decisione di Trenitalia di istituire una fermata del Frecciargento Sibari – Bolzano a Torano-Lattarico (Ferrovie: per il Frecciargento Sibari - Bolzano arriva la fermata di Torano-Lattarico) che scatena le reazioni di quanti vorrebbero soluzioni diverse (Ferrovie, Freccia Sibari-Bolzano a Torano: “Nuovo colpo del centralismo cosentino”), (Ferrovie, Abate (M5S): “Sibari-Bolzano, si lavori alla stazione di Settimo di Montalto”).

Sempre a proposito di Alta Velocità, novità anche per la compagnia ferroviaria privata Italo con l’arrivo di un altro convoglio (Ferrovie: consegnato a Italo l'ETR 675 n.22, la flotta è completa).

Per quanto riguarda i servizi regionali c’è da segnalare l’arrivo di nuovi convogli Pop in diverse Regioni (Ferrovie: Veneto, Liguria, Marche e Lombardia ricevono nuovi ETR 104 di Trenitalia) e in particolare del decimo convoglio per la Liguria dove l’affollamento dei treni è stato causa di furiose polemiche (Ferrovie: arriva il decimo nuovo treno per la Liguria).

Intanto diverse amministrazioni regionali scelgono di abbandonare la regola del distanziamento sociale e tornare alla situazione pre-Covid-19 (Ferrovie: l'Emilia Romagna fa il grande passo, basta distanziamento sui treni), (Ferrovie: la Liguria si aggrega a Emilia Romagna e Veneto sul 100% dei posti), (Ferrovie: anche in Veneto più nessun limite di capienza su treni e bus), mentre altre vagliano tale ipotesi (Ferrovie: anche il Piemonte valuta lo stop al distanziamento sui treni).

Per quanto concerne le infrastrutture avanzano i lavori sulla Termoli-Campobasso (Ferrovie: avanzano i lavori per il ripristino della Campobasso - Termoli) e quelli per la TAV Torino-Lione (Ferrovie, TELT: conclusa la prima fase dell’allargamento del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte), si continua a spingere per il miglioramento del collegamento Roma-Pescara (Ferrovie, Pescara-Roma, Lega: “Non possiamo attendere, subito galleria Vicovaro Marcellina”), mentre dopo un’apertura iniziale (Ferrovie, Alinovi: “Non scartiamo nessuna ipotesi sull’Alta Velocità) subisce una serie di battute d’arresto la possibilità di una fermata AV a Parma (Ferrovie, Alta Velocità a Parma: parere negativo sull’emendamento della Lega per lo stanziamento di 5 milioni), giudicata da alcuni meno opportuna rispetto a Piacenza (Ferrovie, stazione AV, Forza Italia: “Piacenza più indicata rispetto a Parma”).

Prima di passare alle notizie dall'estero ricordiamo che dopo la fine del lockdown e la conseguente riapertura dei confini tornano in servizio i convogli tra il nostro Paese e Austria, Germania e Svizzera (Ferrovie: tornano i treni dall’Italia per Svizzera, Austria e Germania), in particolar modo il collegamento tra la Riviera e la Germania (Ferrovie: da domani torna tutti i giorni il treno Monaco-Cesena-Rimini).

Le notizie dall'estro riguardano stavolta la Francia dove SNCF ordina nuovi convogli per la Normandia (Ferrovie: da Bombardier 27 ulteriori OMNEO Premium a SNCF per la Normandia), la Danimarca con i problemi per i convogli IC4 (Ferrovie, Danimarca: problemi di frenata per gli IC4, 35 treni rimossi dal servizio), e la Slovacchia dove arrivano i servizi di ČD Cargo (Ferrovie: ČD Cargo inizia a operare con licenza propria in Slovacchia).

La Cina intanto si dimostra sempre più all'avanguardia anche nel settore ferroviario (Ferrovie, Cina: un tunnel fonoassorbente per la ferrovia ad Alta Velocità).

Appuntamento tra sette giorni!