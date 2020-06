Ferrovie: Coronavirus, in India cancellati tutti i treni fino a 12 agosto

Si aggrava la situazione in India, a causa della pandemia da Covid-19.

Per questo le Ferrovie Indiane hanno deciso di cancellare tutti i treni passeggeri, postali ed espressi fino al 12 agosto. Tuttavia, continueranno i treni speciali istituiti a maggio per riportare a casa i lavoratori migranti. Centinaia di migliaia di migranti sono rimasti bloccati in città lontano dalle loro case quando il Paese è stato chiuso a marzo per il lockdown.

Ricordiamo inoltre che le Ferrovie Indiane stanno attuando la conversione di almeno 20 mila carrozze per l’isolamento dei pazienti affetti da Covid-19.

I contagi sono aumentati rapidamente e l’India ha infranto il record giornaliero due volte in due giorni, ufficializzando più di 17mila casi nelle ultime 24 ore. Il Paese ha avuto più di 490mila casi, inclusi 15.301 decessi confermati, secondo i dati del Ministero della Salute.