Ferrovie: un murale dedicato a Pino Daniele per accogliere i viaggiatori a Napoli Centrale

Sarà l’artista Jorit a disegnare il volto di Pino Daniele sulla facciata del “Palazzo Alto” di Ferrovie dello Stato Italiane che, dalla stazione di Napoli Centrale, sovrasta piazza Garibaldi.

Il grande murale sarà dipinto grazie a un accordo siglato ieri mattina dalla Fondazione Jorit - in collaborazione con l’Ente no profit Pino Daniele Trust Onlus - Grandi Stazioni Immobiliare e FS Sistemi Urbani, società del Gruppo FS Italiane.

Con la sottoscrizione del documento, FS Italiane conferma l’attenzione verso arte e cultura, concedendo gli spazi necessari alla realizzazione di un’opera che rappresenta un tributo all’indimenticato cantautore napoletano, suggellando il legame indissolubile tra il musicista e la sua città natale.

Alla volontà di regalare un ricordo indelebile di Pino Daniele che risultasse ben visibile a tutti, affacciandosi su una delle piazze più grandi d’Italia, si unisce l’intento di valorizzare un edificio che fa parte del patrimonio immobiliare di FS Italiane e rappresenta un punto di orientamento verso la porta di accesso alla stazione.

I lavori per la realizzazione dell’opera inizieranno a fine giugno e saranno completati entro settembre 2020.

Lo street artist Jorit, noto per le gigantografie iperrealistiche di volti di personaggi famosi su pareti di grandi fabbricati, non è nuovo a simili performance: tra le più importanti vanno ricordate le raffigurazioni di San Gennaro nel quartiere Forcella, di Maradona a San Giovanni a Teduccio, di Hamsik a Quarto e, ultimo in ordine di tempo, il murale più alto del mondo realizzato al Centro Direzionale di Napoli per l’edizione estiva delle Universiadi 2019.

«È per noi un onore ospitare una suggestiva opera di Jorit, raffigurante il volto di Pino Daniele, sulla facciata di un immobile di proprietà del Gruppo FS Italiane - dichiara Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani - il Gruppo FS Italiane conferma una notevole sensibilità ai temi di natura artistico-culturale e di attenzione alla socialità».

«Pino Daniele fa parte del patrimonio non solo artistico ma anche culturale e per così dire "umano" di Napoli», afferma Jorit. «Grazie a questo progetto, in rappresentanza del popolo napoletano ci sarà proprio lui a salutare e accogliere quanti ogni giorno arrivano e partono dall'hub ferroviario di piazza Garibaldi».