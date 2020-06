Ferrovie: niente "Treni bianchi" nel 2019, Unitalsi a Lourdes in aereo

E alla fine, purtroppo, avevamo ragione.

Sono state rese note ieri le nuove date dei pellegrinaggi Unitalsi a Lourdes molto modificati rispetto a quelli originali per via, ovviamente, della pandemia da Coronavirus.

Come temevamo, tuttavia, sul sito web dell'Unione sono previsti solo viaggi in aereo senza alcun trasporto via treno. Avevamo dunque purtroppo interpretato correttamente le parole del presidente Antonio Diella che accennava a viaggi via aria e strada.

A questo punto ci interessa relativamente, ma per dovere di cronaca i pellegrinaggi ricominciano il 18 agosto e terminano il 21 novembre.

La speranza è che tutto possa tornare come prima, con i viaggi effettuati anche in treno, nel corso del 2021.