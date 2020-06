Ferrovie: da domani torna tutti i giorni il treno Monaco-Cesena-Rimini

Domani si riparte con un segnale importante per la riviera romagnola.

Anche nell’estate 2020, infatti, il treno delle Deutsche Bahn collegherà Monaco di Baviera con Cesena e Rimini giornalmente L'inaugurazione del servizio è prevista domani, venerdì 26 giugno, con l’arrivo del DB-ÖBB EuroCity a Rimini alle 17.22.

E la Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna, “sempre conveniente e comodamente raggiungibile in treno dalle famiglie tedesche ed austriache”, si promuoverà per tutto il mese di luglio sull”addressable Tv del network tedesco RTL.

Si tratta di uno speciale sistema, molto popolare e diffuso in Germania, che permette di raggiungere 18,2 milioni di utenti di smart tv, con speciali banner a “L” che compaiono sullo schermo per dieci secondi durante le trasmissioni. Bacino di utenza: l’area nel raggio di 100 km da Monaco di Baviera e il Tirolo austriaco, con target famiglie con bambini e nonni con bambini (che entro i 15 anni viaggiano gratis sui treni Deutsche Bahn) e coppie DINK (Double Income No Kids) e un messaggio che reciterà: “Wieder an die Adria. Entspannt & günstig. Mit der Bahn nach Rimini” (“Nuovamente sulla Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna. Rilassàti e in maniera conveniente. Con il treno fino a Rimini”).

Sempre nel mese di luglio prevista inoltre una campagna da parte di Deutsche Bahn, con uno spot con immagini a tema “Dolce Vita in Romagna” che si completano con il treno delle ferrovie tedesche in apertura (in gergo tecnico “Pre Roll”) dei servizi video sui portali online dei principali media tedeschi (tra gli altri: Bild Zeitung, RTL TV online, NTV, Spiegel Online, Stern, Die Welt, Die Zeit, Handelsblatt).

"Nelle settimane precedenti - sottolinea Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo dell’Emilia Romagna - abbiamo coordinato e gestito gli inviati in Riviera dei principali media tedeschi perché informassero correttamente i lettori e spettatori teutonici su come il nostro territorio stava gestendo da protagonista la Fase 2 e lavorando con dedizione e professionalità per assicurare vacanze serene e in sicurezza.

Ora è il momento di promuovere la Riviera e lo facciamo con una campagna fortemente innovativa, avvalendoci dell’ormai consolidata collaborazione con Deutsche Bahn e puntando sul treno come mezzo di vacanza comodo, ecologico e pratico, e sulla inossidabile ospitalità romagnola".

"Dopo l'annuncio della doppia tappa della MotoGP e la conferma della Notte Rosa in versione “Pink week” - dichiara Andrea Gnassi, Presidente di Visit Romagna e Sindaco di Rimini - la Romagna con questa campagna sui media tedeschi per raccontare 'la terra della dolce vita' e la contestuale riapertura dei collegamenti ferroviari lancia ancora una volta un messaggio molto chiaro: la Romagna c'è, crede in questa stagione turistica, senza alcuna intenzione di arrendersi, ma anzi rilanciando, ed è pronta ad accogliere i turisti con la sua tradizionale ospitalità, con il suo sorriso di sempre".

Deutsche Bahn collegherà Monaco a Rimini ogni giorno su moderni treni DB-ÖBB EuroCity con partenza da Monaco alle 9.34 e arrivo alle 17.22 e rientro alle 10.35 da Rimini con arrivo a Monaco alle 18.27.

"Siamo molto felici di questo parziale ritorno alla normalità e di poter accogliere nuovamente i passeggeri sui nostri treni EuroCity – dichiara Marco Kampp, Amministratore Delegato di DB Bahn Italia Srl – Il tutto garantendo l’efficienza che ha sempre contraddistinto i nostri treni e il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza previste: dal distanziamento alla sanificazione dei convogli. Ci auguriamo, infine, di poter riprendere presto tutti i collegamenti della nostra tratta".