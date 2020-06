Ferrovie: in Italia le 744 CZ Loko per Tper e Dinazzano Po

Sono finalmente giunte in Italia le 744 di CZ Loko destinate alle compagnie dell'Emilia Romagna.

Nella giornata di ieri sono state tre le macchine che hanno svalicato a Tarvisio provenienti dalla Repubblica Ceca. Si tratta delle 744 117, 118 e 119, con la prima e la terza destinate a Tper e la seconda a Dinazzano Po.

Le macchine, distinguibili per la livrea (toni di verde per le Tper e di arancione per Dinazzano Po), sono state trainate fino a Reggio Emilia dalla E.652.164 in cromia XMPR, con trazione quindi a carico di Mercitalia Rail.

Mancano ancora all'appello, invece, le unità destinate a Sangritana che dovrebbero anch'esse giungere in Italia entro la fine di giugno.

Foto di Simone Bertarini