Ferrovie: riprende la circolazione sulla Trieste-Venezia

Riprende alle 18:00 la circolazione sulla linea Trieste-Venezia, sospesa da lunedì 22 per una frana sui binari nei pressi di Bivio d’Aurisina.

Venti persone, fra tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e rocciatori di una ditta specializzata nei lavori in quota, sono impegnate ininterrottamente per ripristinare l’infrastruttura.

Oltre alla messa in sicurezza della parete sovrastante e la posa di reti paramassi, sono stati rinnovati circa 300 metri di binario.

Attualmente la mobilità è garantita con un servizio sostitutivo di bus fra Trieste Centrale e Monfalcone.

Fonte FS News