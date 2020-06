Ferrovie: da Bombardier 27 ulteriori OMNEO Premium a SNCF per la Normandia

Bombardier Transportation ha ricevuto un ordine per 11 ulteriori OMNEO Premium a due piani dalle SNCF per conto della regione della Normandia, che sta finanziando il 100% dell'acquisto.

Questo ordine aggiuntivo ammonta a 162 milioni di euro e fa parte del contratto quadro firmato con SNCF nel 2010 per fornire fino a 860 treni per le regioni francesi. In precedenza, il 16 maggio, Bombardier aveva ricevuto un ordine separato per 16 treni aggiuntivi per 245 milioni di euro.

In totale, Bombardier fornirà dunque 27 OMNEO Premium aggiuntivi per le SNCF per la regione della Normandia.

Essa ha in programma di utilizzare questi treni spaziosi e confortevoli sulle linee molto frequentate che collegano Parigi a Vernon-Rouen e Parigi a Evreux-Serquigny. I primi treni di questo ordine saranno disponibili alla fine del 2023.

Una volta consegnati, la Regione disporrà di una flotta di 67 treni OMNEO Premium, che saranno mantenuti principalmente nel nuovo centro tecnologico SNCF di Sotteville-lès-Rouen, nonché a Caen e Le Havre.

La strategia della regione, basata su una flotta della stessa famiglia di treni, consentirà un aumento della flessibilità operativa e ottimizzerà i costi di manutenzione.