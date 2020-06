Ferrovie: meno viaggi in aereo, Deutsche Bank sceglie il treno

È senz'altro da annoverare tra gli effetti collaterali positivi della pandemia di Coronavirus, una maggiore consapevolezza ambientale, e Deutsche Bank intende proseguire su questa strada.

Così, secondo quanto spiega una nota interna, rivelata dalla Sueddeutsche Zeitung, i dipendenti sono stati invitati a rinunciare all'aereo per i viaggi di lavoro, almeno se si spostano da Francoforte ad Amburgo, Berlino o Monaco.

L’uso dell’aereo sarà ancora consentito per i viaggi su distanze più lunghe, ma per il resto i dipendenti dovranno spostarsi in treno, in prima o in seconda classe. La decisione, a quanto si apprende, non sarebbe legata all'esigenza di ridurre i costi, ma a quella di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. I voli evitati, in base al confronto con l’anno precedente, consentirebbero infatti di risparmiare circa 1400 tonnellate di anidride carbonica all'anno.

Come ha spiegato il Ceo Christian Sewing nel corso dell’assemblea generale dell’istituto, Deutsche Bank “per profonda convinzione” intende sostenere la transizione verso un’economia sostenibile, neutrale dal punto di vista climatico e sociale”.