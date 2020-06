Ferrovie: avanzano i lavori per il ripristino della Campobasso - Termoli

“Procedono speditamente i lavori, da parte di RFI per il ripristino dell’importantissimo collegamento ferroviario Campobasso - Termoli chiuso da circa cinque anni".

Così una nota di ViviLarino.

"Dopo i controlli agli automatismi meccanici, sono stati effettuati in questi giorni i lavori di sfalcio d’erba e taglio di arbusti che impediscono il transito alle famose ”littorine”. Finiscono qui le buone notizie, ci giunge voce che la Regione Molise nella persona del Presidente Toma titolare della delega ai trasporti ancora non ufficializza il contratto con Trenitalia per garantire la prestazione entro la metà di luglio 2020, così come dichiarato dall’ex assessore ai trasporti Niro.

Speriamo di non perdere un’altra occasione utile per garantire al territorio ed ai tanti pendolari di fruire di un servizio indispensabile e sicuro dell’unica rete ferroviaria Molisana, alternativa alla martoriata ed insicura Bifernina”.