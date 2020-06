Ferrovie: svio di Aurisina, traffico ancora sospeso

Proseguono i lavori di messa in sicurezza del tratto di linea ferroviaria fra Bivio d’Aurisina (Trieste) e Trieste Centrale dove lunedì è sviato un treno regionale proveniente da Udine.

I lavori per la rimozione del convoglio, su cui viaggiavano 22 passeggeri, sono proseguiti nel corso della notte di ieri quando il treno è stato portato verso le 5.40 in officina a Trieste per essere riparato.

Il personale di RFI e di una ditta specializzata in lavori in quota sta svolgendo verifiche sulla linea per mettere in sicurezza la parete rocciosa che la costeggia. Non risultano invece danni all’infrastruttura.

Il traffico è ancora sospeso tra Trieste Centrale e Monfalcone ma si prevede la totale riattivazione entro le 18 di oggi.