Ferrovie, Zaia: "Sui treni torneremo alla piena capienza ma con le mascherine"

"Restano solo 30 ricoverati ancora con il Coronavirus negli ospedali di tutto il Veneto".

Queste le parole del presidente della Regione, Luca Zaia, nel consueto appuntamento con la stampa per gli aggiornamenti sull'epidemia.

"Stiamo preparando una ordinanza per il trasporto pubblico locale. Vorremmo portare la filosofia del ritorno alla capienza del mezzo senza riduzioni purché abbiamo tutti le mascherine. Come succede tra l'altro nel resto d'Europa. Già tra l'altro lo possiamo fare in macchina non vedo perché non in treno. Abbiamo presentato le nuove linee al comitato scientifico regionale. È una partita difficile perché va contro il Dpcm. Infine, ricordo che il virus c'è ancora e faccio ancora un appello contro gli assembramenti".