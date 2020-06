Ferrovie: guasto a uno scambio a Sampierdarena

Non è stato un buon in inizio settimana in Liguria per i pendolari e per chi ha dovuto raggiungere Genova, dopo una domenica caotica sui cosiddetti “treni del mare”.

Un guasto ad uno scambio a Genova Sampierdarena ha infatti causato ritardi di quasi un’ora per alcuni convogli. Intorno alle 9, alla stazione di Brignole il regionale proveniente da Ventimiglia e diretto a Sestri Levante viaggiava con 50 minuti di ritardo, così come quello proveniente da Voltri.

Pesanti disagi anche per chi si è trovato su due regionali provenienti da Savona: in entrambi casi, 40 minuti di ritardo. Dopo l’intervento dei tecnici di RFI, il traffico ferroviario nel nodo di Genova sta tornando progressivamente alla normalità.