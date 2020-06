Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Immancabile appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana che si è appena conclusa.

Apriamo anche questa settimana con le tante notizie riguardanti il servizio Frecciarossa di Trenitalia, che continua a far discutere. Dal prossimo 24 giugno, il Frecciarossa appena inaugurato, ferma anche a Maratea (Ferrovie: dal 24 giugno il Frecciarossa Torino-Reggio Calabria ferma anche a Maratea) dopo che la stessa sosta è stata al centro di importanti polemiche con le Associazioni che erano contrarie anche alle troppe soste in Cilento.

Intanto anche le due cittadine toscane di Cecina (Ferrovie: anche Cecina vuole il Frecciarossa più lento della storia) e Follonica (Ferrovie, malumore in Toscana: "Il Frecciarossa salta Follonica") si aggiungono all'elenco di coloro che vorrebbero tale servizio. Resta da vedere se tutte queste nuove fermate sono davvero necessarie e se non si incorre nel rischio di squalificare il servizio.

Analoga riflessione va fatta in merito il servizio Frecciargento che se da un lato vede l’arrivo di un nuovo convoglio (Ferrovie: gli ETR 700 di Trenitalia arrivano a dodici [VIDEO]) dall'altro rischia di perdere la sua caratteristica velocità nei collegamenti a causa proprio delle troppe soste aggiunte (Ferrovie: lo strano caso dei Frecciargento con 6 fermate in 200 km).

In merito ai collegamenti regionali, da segnalare l'estensione del servizio dei convogli Rock in Toscana (Ferrovie, Toscana: il Rock raggiunge anche Arezzo [VIDEO]) e i preparativi propedeutici all’entrata in servizio del primo ETR 621 (Ferrovie: l'ETR 621 muove verso Bologna San Donato).

Prosegue intanto il programma di demolizione di materiale obsoleto da parte di Trenitalia (Ferrovie: ancora demolizioni per le ALn 668.1800 di Trenitalia [VIDEO]), mentre un destino diverso attende due locomotive "Caimano" di Fondazione FS (Ferrovie: i due "Caimano" di Fondazione FS arrivano a Foligno [VIDEO]).

In merito alle infrastrutture, passi in avanti per la tratta AV Napoli – Bari (Ferrovie, Napoli – Bari: approvato progetto definitivo tratta Hirpinia – Orsara), mentre si parla ancora della tratta Roma – Pescara (Ferrovie, Di Girolamo (M5S): ecco le 4 ipotesi per la linea Pescara-Roma), (Ferrovie, Roma-L’Aquila-Pescara: comitato MoVeTe incontra Maurizio Gentile).

Intanto a Cassino si pensa a una nuova interconnessione in AV (Ferrovie: Cassino pensa a una nuova interconnessione in AV e a Italo), mentre continua la polemica tra favorevoli e contrari su una possibile stazione AV a Parma (Ferrovie: AV a Parma, nuovo incontro Comune-ministero).

Novità anche per la compagnia ferroviaria privata Italo, che amplia il suo network con due nuove destinazioni nel Sud (Ferrovie: Italo raddoppia i viaggi e dal 2 luglio arrivano Scalea e Vibo Pizzo) e si prepara ai servizi in Adriatica ricevendo anche un nuovo treno (Ferrovie: nuovo ETR 675 e corse prova su Ancona per Italo).

Prima di passare alle notizie dall'estero occorre ricordare che dopo la fine del lockdown per l’emergenza sanitaria riprenderanno i collegamenti internazionali in Europa anche per il nostro Paese (Ferrovie: tornano i treni internazionali in Europa, ecco le date degli "italiani").

La notizie dall'estero arrivano stavolta dalla Germania dove DB torna gradualmente alla normalità anche nei collegamenti internazionali (Ferrovie, Germania: le DB riattivano progressivamente tutte le connessioni internazionali) dalla Svizzera con nuovi convogli Stadler per la Ferrovia Retica (Ferrovie: 20 Capricorn aggiuntivi da Stadler per la Ferrovia retica) e dalla Francia dove il lockdown per la pandemia ha messo a a dura prova SNCF (Ferrovie: nel primo semestre SNCF ha perso 5 miliardi di euro).

E poi ancora novità dall'Austria con un nuovo collegamento di ÖBB (Ferrovie: parte il nuovo collegamento diretto Graz – Berlino di ÖBB) e il completamento del tunnel che dal 2025 collegherà Klagenfurt in Carinzia con Graz in Stiria (Ferrovie, Austria: giornata storica per il tunnel ferroviario di Koralm).

Appuntamento tra sette giorni!

Foto 2 Giovanni Gardenghi - Foto 3 Akiem483