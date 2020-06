Ferrovie: ancora corse prova nelle Marche per Italo [VIDEO]

Ve lo abbiamo anticipato nei giorni scorsi e ora ve lo mostriamo.

Dopo il saluto del 15 dicembre 2014 con l'ultimo servizio da Ancona a Milano, Italo è tornato in Adriatica ma stavolta, come noto, non per un tocca e fuga ma per restare.

Nella giornata di giovedì 18 giugno 2020 l’ETR 675 n.13 ha iniziato le sue prime corse prova sulla "nuova" tratta da Castelmaggiore ad Ancona, poi da Ancona a Bologna e viceversa, effettuando, se abbiamo visto correttamente, due corse di andata e ritorno.

Il convoglio ha continuato gli stessi test anche nei giorni a seguire, verosimilmente per abilitazione del Personale di Macchina in vista della partenza del servizio regolare il 2 luglio prossimo con tre coppie di treni.

Nel video a corredo, opera di Akiem483 come la foto di apertura, è possibile vedere il transito nella stazione di di Cesena dell’ETR 675 in questione mentre svolge la corsa prova da Castelmaggiore a Ancona e successivamente da Ancona a Bologna mentre l’Intercity 606 gli dà precedenza.