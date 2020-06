Ferrovie, raddoppio Ponte San Pietro - Montello, Terzi: "Governo assicuri copertura finanziaria"

“Il raddoppio Ponte San Pietro – Montello consentirà di attivare nuovi servizi ferroviari capillari per la Bergamasca.

Un obiettivo condiviso con il territorio e su cui stiamo già lavorando da tempo, per questo abbiamo dato parare positivo alla mozione presentata dal consigliere Carretta”, ha spiegato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, in merito all’approvazione in Commissione V della mozione sui servizi della Ponte San Pietro – Montello.

“Come Regione abbiamo chiesto a Rfi di verificare la fattibilità di un collegamento ogni 15 minuti tra Ponte San Pietro e Montello, senza rottura di carico a Bergamo, e di un servizio espresso tra Orio al Serio e Milano Centrale via Segrate Porta Est. Scenari, però, che sono ipotizzabili solo una volta implementata tutta l’infrastruttura: quindi per la parte bergamasca da un lato il potenziamento della Ponte San Pietro – Montello e dall’altro la realizzazione del collegamento ferroviario Orio al Serio – Bergamo”, ha proseguito l’assessore Terzi intervenendo in Commissione.

“Il raddoppio della Ponte San Pietro – Montello ha un costo complessivo di 300 milioni, suddivisi in due fasi: la parte Ponte San Pietro – Bergamo per un investimento di 170 milioni, già disponibili, e la parte Bergamo Montello per la quale occorre una copertura di 130 milioni: monitoriamo la situazione e chiediamo convintamente al Governo di assicurare questa seconda tranche di finanziamento”, ha spiegato ancora Terzi.

Rfi sta lavorando sulla progettazione definitiva del potenziamento della Ponte San Pietro – Montello. La realizzazione dell’opera è prevista in due fasi. La prima comprende il raddoppio Bergamo-Curno e gli interventi sui binari di stazione di Ponte S. Pietro, e sarà attuata tra giugno 2021 e marzo 2024. La seconda fase, il raddoppio Bergamo-Montello e gli interventi sui binari di stazione di Bergamo.

La stazione di Bergamo sarà inoltre interessata dalla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio, di cui è in corso lo sviluppo della progettazione definitiva sempre da parte di Rfi. La previsione è di avviare i lavori ad agosto 2021 e di attivare la nuova linea a dicembre del 2024.

“Lo scenario infrastrutturale per la prima fase, con l’attivazione del raddoppio nella tratta tra Curno – Bergamo e il collegamento Bergamo – aeroporto di Orio al Serio, consentirà di garantire un servizio con un treno ogni 15 minuti tra Ponte e Bergamo e un servizio con un treno ogni 15 minuti tra Bergamo e l’aeroporto, come recentemente confermato da Rfi”, ha aggiunto Terzi.