Ferrovie, Toscana: il Rock raggiunge anche Arezzo [VIDEO]

E anche in Toscana i Rock iniziano a macinare chilometri.

Nella giornata di oggi uno dei primi due nuovi convogli di Trenitalia costruito dalla Hitachi Rail in dotazione alla Toscana ha effettuato la prima corsa sulla Linea Lenta Firenze-Roma.

Alle ore 10:22, dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella, è infatti partito l'ETR 521 n.036 alla volta di Arezzo come Regionale 11657.

Per la cronaca il convoglio è giunto con 4 minuti di ritardo. Le foto di Francesco Falini ce lo mostrano con esterni e interni arricchiti delle indicazioni per il distanziamento sociale. Il video di Manuel Bambi invece in arrivo e partenza da Sant'Ellero.

“E proprio questa giornata – ha detto l’assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - vorrei che segnasse simbolicamente la ripartenza dopo l'emergenza sanitaria”.