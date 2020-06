Ferrovie: FdC, programmata manutenzione in questo periodo di bassa domanda di trasporti

Ferrovie della Calabria, ha deciso di programmare la manutenzione di alcune sue tratte di linea, in questo periodo di minore traffico ferroviario, per essere poi pronta a settembre con la ripresa delle attività lavorative e delle scuole.

La società in una nota stampa precisa che “anche e soprattutto in questo momento emergenziale e così particolare per tutte le attività produttive, si è operato nella programmazione ed esecuzione delle attività di manutenzione necessarie ed imprescindibili, con l’obiettivo di essere pronti ad erogare i servizi della linea dalla fine di agosto e pronti per la riattivazione del servizio scolastico a settembre.

In questa ottica, attesa l’irrilevanza del traffico viaggiatori durante la fase di lockdown, e considerando altresì le restrizioni che limitano l’accesso dei viaggiatori in questa fase, il 14 aprile scorso è stata sospesa l’offerta commerciale della linea ferroviaria Catanzaro Città – Catanzaro Lido, per poter operare, senza interferenze, nella realizzazione del Sistema Metropolitano di Catanzaro e portare velocemente a conclusione una serie di interventi alla linea ferroviaria (armamento, passaggi a livello e sede ferroviaria) che consentiranno l’eliminazione dei tanti rallentamenti e la riduzione degli indici di guasto che non hanno permesso un servizio efficiente per i pendolari catanzaresi.

Sostanzialmente, approfittando anche di questo periodo estivo a bassa domanda di trasporto, si sta operando per realizzare quegli interventi che consentiranno un efficientamento del servizio e della qualità dell’offerta commerciale, a riprova di quanto sia di fatto centrale il trasporto ferroviario su Catanzaro svolto da Ferrovie della Calabria.

Ciò non toglie che la società, che quale azienda regionale vuole proporsi quale vettore di punta del trasporto calabrese, continuerà a qualificare la sua presenza in tutte le province calabresi e ad operare per non trascurare nessuno dei territori attualmente serviti, in quanto qualsiasi elemento di crescita contribuirà allo sviluppo ed al consolidamento dell’Azienda ed a migliorare i servizi al pubblico che attualmente eroga”.