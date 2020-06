Ferrovie: Regione Lazio, STIP vince la challenge di Ferrovie dello Stato Italiane

Si è conclusa oggi la seconda Challenge lanciata alle giovani imprese e agli innovatori da Gruppo FS Italiane, Regione Lazio e Lazio Innova con l’obiettivo di trovare soluzioni innovative su “Tecniche innovative di marketing ed engagement per i canali social a servizio dei clienti dei treni regionali”.

All’Innovation Day, che si è svolto in modalità digitale a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono intervenuti tra gli altri: Paolo Orneli assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Nicola Tasco, presidente Lazio Innova, Alessandro La Rocca, AD di FSTechnology, Franco Stivali, Responsabile Innovazione FS Italiane, e Ilaria De Dominicis, Responsabile Strategie, Pianificazione, Regolazione e Sostenibilità Trenitalia.

Alla pitching battle hanno partecipato, come da regolamento, le 6 soluzioni migliori che hanno beneficiato di un percorso di mentorship per definire la proposta di business insieme ad esperti di Lazio Innova e Gruppo FS Italiane.

I progetti hanno riguardato la comunicazione e la tecnologia digitale con un focus particolare sulle nuove frontiere del digital marketing come, ad esempio, l’emotional advertising. Sei i finalisti in gara che hanno mostrato un moke up e demo delle proprie soluzioni:

STIP – con una soluzione innovativa di digital customer service;

BIG PROFILES – che ha messo in primo piano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per conoscere e profilare i clienti;

DELATE – con un progetto per trasformare gli eventuali minuti di ritardo dei treni in opportunità per fidelizzare i clienti;

TRUE YOU – con una social analysis per l'ingaggio dei clienti;

FANTA STORIES IMAGES – con “storie in movimento”, un progetto di marketing e comunicazione pensato appositamente per i canali digital e social;

VERBIT – con una app per scambiarsi informazioni utili tra viaggiatori.

Si è aggiudicata il primo premio STIP che ha ricevuto i 10mila euro messi in palio da Lazio Innova insieme con servizi specialistici. Il secondo e il terzo classificato, TRUE YOU e DELATE, riceveranno una serie di servizi specialistici relativi alla tutela brevettuale, contrattualistica, aspetti legali, fund raising, marketing e comunicazione.

L’iniziativa rientra nel programma strategico di open innovation della Regione Lazio. Si tratta della tredicesima challenge conclusa fino a questo momento, con l’obiettivo di mettere in connessione le grandi imprese già attive sui mercati con le energie, la creatività e la competenza di talenti e startup.