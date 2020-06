Ferrovie: prima omologazione per l'ETCS di Stadler e MerMec "GUARDIA"

GUARDIA, il sistema automatico di protezione dei treni ETCS della joint-venture AngelStar della Stadler, ha stato omologato per la prima volta.

I FLIRT di Koleje Mazowieckie (KM) che sono equipaggiati con GUARDIA opereranno nella regione polacca della Masovia.

Stadler ha ricevuto la prima omologazione del treno con il suo sistema di protezione automatica dei treni ETCS baseline 3.4.0 GUARDIA in Polonia. L'ETCS è lo standard europeo per il controllo automatico dei treni, che mira ad armonizzazione i sistemi di sicurezza su tutte le linee in tutta Europa. GUARDIA è un sistema ETCS all'avanguardia sviluppato da AngelStar, una joint venture tra MerMec e Stadler.

In Polonia, il sistema sarà utilizzato sui treni FLIRT a cinque elementi dell'operatore ferroviario regionale Koleje Mazowieckie (KM). L'omologazione è pienamente conforme al "Regolamento della Commissione" dell'Unione Europea 2016/919 sulle specifiche tecniche di interoperabilità relative al "controllo di comando e segnalamento".

I FLIRT sono dotati di una versione GUARDIA secondo la baseline ETCS 3.4.0 e ETCS livelli 1, 2 e NTC (National Train Control). Il cambiamento del sistema di sicurezza da ETCS a sistema nazionale SHP e viceversa è completamente dinamico, il che significa che il treno può viaggiare senza interruzioni con il sistema di sicurezza che cambia automaticamente.

Alexandre Grêt, CEO di Stadler Signaling, ha dichiarato: “Siamo molto lieti della prima omologazione di GUARDIA per il servizio regolare mentre procedono i processi di omologazione in altri nove paesi. Insieme ad AngelStar, continuiamo a lavorare su più progetti in tutta Europa. Questa omologazione è un traguardo importante per la nostra joint-venture AngelStar e per l'intero gruppo Stadler. GUARDIA mette Stadler nella posizione di fornire ai suoi clienti treni di alta qualità ancora più efficienti".

Ruggiero Delcuratolo, CEO di AngelStar, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del traguardo raggiunto in così poco tempo e continuiamo a lavorare sodo per i nostri ulteriori obiettivi ambiziosi".

Stadler era entrato nel settore delle segnalazioni nel 2016 per ridurre la dipendenza dai concorrenti diretti. Oggi, è in grado di offrire la propria soluzione di segnalazione in questo importante settore della tecnologia ferroviaria.