Ferrovie: tornano i treni internazionali in Europa, ecco le date degli "italiani"

Il 26 giugno 2020, ÖBB inizierà nuovamente a offrire treni notturni.

Città come Düsseldorf, Zurigo, Amburgo o Venezia possono quindi essere raggiunte durante la notte in modo ecologico e rispettoso dell'ambiente. I biglietti per i collegamenti Nightjet sono disponibili nei posti a sedere a partire da 29,90 euro a persona e tratta.

“I viaggi in treno sono tornati di moda, soprattutto tra le giovani generazioni. Per questo motivo siamo particolarmente lieti che saremo di nuovo in viaggio con i nostri Nightjet dal 26 giugno”, afferma Andreas Matthä, CEO di ÖBB. "Con il riavvio, riportiamo in Europa il treno notturno dopo la crisi e quindi un po' alla normalità! È un passo importante per riconquistare la mobilità internazionale e consentire alle persone di viaggiare in modo rispettoso del clima".

Soprattutto nei periodi di cambiamento climatico, viaggiare in treno è un'alternativa conveniente e rispettosa dell'ambiente. Ad esempio, un passeggero in volo sulla rotta Vienna - Bruxelles provoca più emissioni di CO2 rispetto a un passeggero del treno. “I nostri treni notturni sono l'alternativa ai voli in Europa e portano i passeggeri a destinazione in modo sicuro. Soprattutto per i turisti dei paesi europei vicini, i nostri collegamenti ferroviari notturni offrono un viaggio confortevole per le loro prossime vacanze estive in Austria", afferma Matthä.

Viaggiare con ÖBB Nightjet non è solo ecologico, ma anche conveniente ed economico, perché consente di risparmiare tempo prezioso e costi elevati per l'hotel. Anche i passeggeri che dormono nelle cuccette ricevono un drink di benvenuto e una colazione prima dell'arrivo a destinazione.

I Nightjets ÖBB vengono accuratamente puliti prima e dopo ogni viaggio. La gamma delle vendite a bordo è stata ampliata con spray disinfettanti e protezione del naso e della bocca, quindi nulla ostacola un viaggio sicuro e piacevole.

L'espansione delle connessioni internazionali a lunga distanza di ÖBB procede costantemente. Con l'inizio del nuovo collegamento ferroviario notturno da Vienna a Bruxelles a gennaio, ÖBB ha posto un'altra pietra miliare per una mobilità ecologica in Europa nel dicembre 2020. L'offerta del treno notturno, che ora comprende 27 linee, dovrebbe essere ampliata per includere destinazioni come Amsterdam dall'inverno. ÖBB si conferma il principale fornitore europeo di treni notturni.