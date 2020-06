Ferrovie: sulle vetture di Trenitalia arriva il logo "Cilento Line"

Arriva un nuovo "brand" su alcune vetture di Trenitalia.

Si tratta del nuovo servizio "Cilento Line" istituito con l'orario appena entrato in vigore.

Esso prevede 39 collegamenti giornalieri che coinvolgono il sud della Campania con soste utili per raggiungere direttamente o indirettamente località come Paestum, Agropoli, Ascea e Palinuro.

Il nuovo brand si caratterizza anche per una piccola curiosità. Le vetture Medie Distanze preposte per l'effettuazione recano infatti lateralmente una scritta in rosso "Cilento Line" che è stata inserita sia sulle vetture in cromia XMPR che in quelle nella nuova livrea regionale.

