Ferrovie: al via il nuovo merci tra Udine e Brno

Venerdì 29 maggio scorso, alle 3 del mattino, un nuovo treno diretto di ČD Cargo che collega la Repubblica Ceca con l'Italia, il treno CZ-ITA o, se si desidera "Čita", è partito dalla stazione di Brno-Maloměřice.

La stazione di spedizione del nuovo treno è appunto Brno-Maloměřice. A Břeclav il treno raccoglie altre spedizioni principalmente provenienti dalla Moravia settentrionale e dalla Polonia e poi continua, ovviamente con una licenza di carico di ČD Cargo via Austria fino alla stazione di frontiera di Tarvisio e poi verso la destinazione finale di Udine.

Il treno CZ-ITA percorre la tratta in circa 20 ore e per ora sono disponibili due partenze a settimana da Brno e da Udine. Il treno è destinato al trasporto convenzionale e in container.

Foto ČD Cargo