Ferrovie: Siemens Mobility svela le carrozze del futuro

Se vi state chiedendo come saranno le carrozze del futuro una risposta arriva da Siemens Mobility.

La casa costruttrice fornirà un totale di 21 convogli trainati da locomotive per i servizi di giorno (RailJet) e di notte (NightJet) delle ferrovie austriache ÖBB.

Nel 2018 Siemens ha anticipato alcuni rendering degli interni ma nella giornata di ieri è andata decisamente più a fondo rivelando altri particolari che finora erano risultati inediti.

Innanzitutto, è stato svelato l'interno di seconda classe per i treni diurni. A differenza della prima classe, i sedili sono interamente in colore bordeaux.

Nel 2018, la prima classe era già stata presentata in anteprima da Siemens Mobility e PriestmannGoode, la società che ha progettato gli interni. Ora i rendering sono più dettagliati e mostrano i posti quasi come se fossero reali.

Per ultima è disponibile un'anteprima di come sarà la vettura ristorante. Essa sarà caratterizzata da sgabelli e tavoli di gruppo classici.

L'interno sarà ben illuminato e arioso con il grigio scuro come base per tutte le sedute (in questo caso manca il bordeaux).

È previsto che i nuovi convogli entrino in servizio nel 2022 con un'estensione facoltativa dell'ordine, qualora ÖBB lo richieda.