Ferrovie: il Pendolino di Avanti West Coast "indossa" la mascherina

L'suo della mascherina sul volto è obbligatorio in questo periodo post Covid sui treni.

Non solo in Italia ma anche all'estero, inclusa la Gran Bretagna. Per enfatizzare il concetto e renderlo molto chiaro, Avanti West Coast, società di trasporto ferroviario inglese di proprietà di FirstGroup e Trenitalia, ha pensato a un'idea molto carina.

Ha infatti "applicato una mascherina" a uno dei suoi Pendolino (390 042) con un disegno stilizzato.

"Da oggi, quasi tutti devono indossare una copertura per il viso quando viaggiano con noi.

Anche i nostri Pendolino. Adesso è così che li indossi con stile", scrive la compagnia sul suo sito.

Un metodo scherzoso ma anche singolare per affrontare una situazione indubbiamente difficile in un paese che come il nostro è stato particolarmente colpito.

Foto Avanti West Coast