Ferrovie: la strategia di CRRC-ZELC e Vossloh Locomotives

Dopo un’intensa attività propedeutica, come noto, si è conclusa con successo l’acquisizione di VOSSLOH Locomotives da parte del Gruppo CRRC ZELC.

È ora avviata la fase di integrazione organizzativa successiva il passaggio di proprietà.

L’operazione in corso è ispirata alla seguente strategia: fare di VOSSLOH Locomotives la colonna portante della piattaforma ZELC in Europa. VOSSLOH Locomotives e ZELC hanno iniziato un percorso comune che li vedrà collaborare sia sul mercato ferroviario Europeo che Globale.

ZELC è il costruttore di Locomotive e soluzioni ferroviarie nell’ambito al Gruppo CRRC (China Railway Rolling-Stock Corporation Ltd.). VOSSLOH Locomotive, e le sue consociate (es. la rete europea di IMATEQ), continueranno ad operare in modo indipendente e dando completa continuità operativa ai progetti in corso e futuri.

VOSSLOH Locomotives e IMATEQ manterranno pertanto il proprio logo come entità legale indipendente. Inoltre, non sono previste variazioni organizzative né interventi sulle strutture dei vari siti produttivi e di services europei.

VOSSLOH Locomotives manterrà inalterato il proprio know-how ingegneristico dedicato alla progettazione ed alla realizzazione in Europa delle proprie locomotive, consolidando le partnership tecnico-commerciali già esistenti e sviluppando nuove soluzioni con sistemi di trazione innovativi e sostenibili.

ZELC contribuirà a questo sviluppo con il proprio catalogo prodotti, con le proprie tecnologie e con il supporto R&D. La stretta collaborazione avviata tra ZELC e VOSSLOH Locomotives, permetterà di migliorare e innovare rapidamente i prodotti disponibili ed i servizi offerti ai Clienti del mercato Ferroviario sia nazionale che europeo.