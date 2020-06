Ferrovie, Campania: consegnati a EAV due nuovi treni riqualificati

“La Regione Campania continua l’opera di rinnovamento del parco treni Circumvesuviana EAV”.

Lo dichiara il governatore della regione Vincenzo De Luca sul suo profilo social.

“Sono stati consegnati questa mattina ulteriori due treni revampizzati – spiega De Luca – che si aggiungono ai quattro nuovi treni già in esercizio. Un investimento di 40 milioni di euro per immettere complessivamente nuovi 25 treni sulle linee vesuviane e migliorare il servizio di trasporto per i cittadini”.

Lo scorso settembre EAV aveva annunciato la firma con Hitachi Rail Spa, la società che si è aggiudicata la gara per la fornitura e manutenzione dei nuovi veicoli ferroviari.

Il parco rotabile non veniva rinnovato da oltre 20 anni. “Un impegno straordinario per migliorare la qualità del servizio e la sicurezza” aveva dichiarato De Luca.