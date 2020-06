Ferrovie: l’estate Trenitalia regione per regione

Intervista a Sabrina De Filippis, direttore della Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia.

Lasciata da poco l’emergenza pandemia, l’estate 2020 si prefigura all’insegna del turismo all’interno dei nostri confini nazionali. Cosa caratterizza l’offerta estiva di Trenitalia Regionale?

Seimila treni per 1.700 località. Cinquecento città d’arte raggiunte e 200 destinazioni tra borghi, spiagge, mare, montagna, parchi, centri wellness e ciclovie. Il turismo di prossimità sposta l’attenzione sui treni regionali. Abbiamo colto la sfida fin da subito, sviluppando nuovi collegamenti, anche intermodali, per le mete più ambite e ricercate. Un orario estivo ricchissimo: novità assolute come il Cefalù Line, il Cilento Line, per raggiungere Paestum, Agropoli, Ascea, Palinuro e nuovi Link verso Acciaroli e Marina di Camerota. E, ancora, il Costiera Link, un collegamento intermodale marittimo alla scoperta di Amalfi e Positano. Grande attenzione anche alla Puglia, con il Salento Link verso Otranto o Gallipoli e, altra new entry, il Trulli Link, per partire alla scoperta delle bellezze non solo balneari. Nuovi anche il Trabocchi Line e il Trasimeno Line, fino ad arrivare alle spiagge di Jesolo o in montagna con il Cortina Link. Una grande occasione per l’Italia, per riscoprirla.

Obiettivo principale: garantire un turismo sostenibile a 360 gradi – dal mare ai borghi, dalla campagna ai monti e i laghi – in massimo comfort e sicurezza.

Siamo green da sempre e grazie alla nostra capillarità siamo il motore verde del turismo. Chi sceglie i nostri servizi sale a bordo di treni riciclabili fino al 97%, come i nuovi Pop & Rock progettati intorno alle esigenze delle persone. Fino a 18 posti bici e spazi dotati di ricarica per quelle a pedalata assistita o per monopattini elettrici. Poniamo molta attenzione agli amanti della mobilità dolce. Recentemente abbiamo introdotto la possibilità di portare a bordo gratuitamente anche monopattini, hoverboard e monowheels, oltre alle biciclette pieghevoli.

Un’estate a tutto cicloturismo: per i travelbook Trenitalia esce, infatti, Ciclovie - 20 percorsi ciclabili da raggiungere comodamente in treno, che raccoglie idee di viaggio per ripartire e tornare a godere della natura, del mare, dello sport.

La collana dei nostri ricercatissimi travelbook si arricchisce oggi della guida sulle ciclovie. È il nostro modo di sviluppare questa forma di turismo. Come per le altre guide, abbiamo cercato quali fossero le piste ciclabili a pochi passi dalle stazioni e i percorsi particolari a due pedalate dai nostri servizi. Il risultato sono 20 percorsi mozzafiato da una media di 20 fino a 180 chilometri, come la Tarvisio-Grado, la Ortona-Vasto, che costeggia il mare in uno scenario meraviglioso, e la Lecce-Squinzano, per pedalare tra gli ulivi.

In sintesi, quali le misure anti-Coronavirus a bordo?

Prima di tutto la comunicazione per combattere la paura e la diffidenza di viaggiare. In meno di 15 giorni abbiamo allestito 1.200 treni con indicazioni, percorsi e separazione dei flussi tra salita e discesa. Numeri imponenti: 150 chilometri di adesivi a pavimento, 750mila sticker e penduli, 6.500 monitor aggiornati continuamente con le regole per un viaggio sicuro. Settemila dispenser con gel igienizzanti su tutti i treni e, per garantire Il distanziamento sociale, marker sui sedili e una nuova sperimentazione digitale che consente alle persone di prenotare il proprio treno regionale: dal 19 giugno saranno 1.500 i treni oggetto del test. La differenza però la fanno le persone, rispettando le regole come indossare la mascherina a bordo.

Le principali novità sul fronte promozioni e vantaggi per i clienti?

Sarà un’estate all’insegna della vacanza italiana. Un’estate di vantaggi per riscoprire il nostro Paese. Per chi la vivrà principalmente nei weekend, nasce la promo Estate Insieme con tariffe poco più che simboliche: a soli 49 euro permette di viaggiare ovunque, illimitatamente, per 4 fine settimana, dalle 12 del venerdì alle 12 del lunedì. Disponibile la versione XL per godere, senza pensieri, di tutti i weekend dell’estate al prezzo di 149 euro. Per le famiglie, grazie alla promozione Junior, un ragazzo sotto i 15 anni viaggia gratis per ogni adulto pagante. Per chi parte per un tour dell’Italia zaino in spalla riconfermiamo Plus3 e Plus5, che consentono viaggi illimitati per 3 o 5 giorni a partire da 40 euro. E, per finire, una speciale opportunità riservata agli abbonati ai nostri treni è la promo Viaggia con me: i titolari di un abbonamento regionale viaggiano ovunque in due al prezzo di un solo biglietto.

Fonte FS News

Foto 1 Aldo Saetta Foto 2 Andre642 - Foto 3 Akiem483