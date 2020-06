Ferrovie: Venezia-Trieste, dove Regionali e Frecce si scambiano i ruoli

Arrivare prima spendendo meno e il sogno di ogni viaggiatore.

Da qualche tempo il sogno può trasformarsi in realtà se si decide di viaggiare tra Venezia Mestre e Trieste Centrale.

Già, perché su questa linea le categorie si invertono i ruoli e capita così che i treni più rapidi siano i Regionali Veloci seguiti dal Frecciarossa a sua volta seguito dall'Intercity.

Una rapida occhiata all'orario permette di capire di cosa stiamo parlando.

La maggior parte dei Regionali Veloci copre la tratta in 1 ora e 53 minuti effettuando soste a Quarto D'Altino, S. Donà Di Piave-Jesolo, S. Stino Di Livenza, Portogruaro-Caorle, Latisana-Lignano-Bibione, S. Giorgio Di Nogaro, Cervignano-Aquileia-Grado, Trieste Airport e Monfalcone.

Fin qui nulla di strano, non fosse che l'unico Frecciarossa, il 9707, copre lo stesso percorso in 1 ora e 55 minuti, effettuando peraltro meno soste con stop a S. Donà Di Piave-Jesolo, Portogruaro-Caorle, Latisana-Lignano-Bibione, Cervignano-Aquileia-Grado, Trieste Airport e Monfalcone.

Ancora peggio quel che riesce a fare l'Intercity 589 che con le medesime fermate del Frecciarossa copre la tratta in 1 ora e 57 minuti.

Ovviamente i tre treni hanno tariffe ben diverse per cui mentre il costo base del Regionale Veloce è di 13,45 Euro, il Frecciarossa (che sulla descrizione viene prima definito ETR 500 e poi Frecciarossa 1000) ne costa più del doppio, ossia 28,00 Euro con punte che arrivano a 85,00 Euro mentre l'Intercity parte da 16,00 Euro per arrivare a 21,50.

Tralasciando la svista sul materiale AV, siamo di fronte a un'anomalia dovuta probabilmente a un eccessivo allungamento delle tracce visto che il Frecciarossa lo scorso anno partiva alle 10.20 arrivando alle 12.11 e impiegando quindi 1 ora e 51 minuti con almeno due minuti in meno rispetto ai Regionali Veloci. Discorso diverso per l'Intercity che partiva alle 16.43 arrivando alle 18.39, impiegando quindi 1 ora e 56 minuti ossia 3 in più dei RV anche se uno in meno rispetto a oggi.

Ad onore del vero, va detto che al senso contrario il Frecciarossa 9758 copre la tratta in 1 ora e 45 minuti. Almeno in questo senso l'onore del top brand di Trenitalia è salvo. Meno quello degli Intercity visto che l'IC 584 impiega addirittura un minuto in più rispetto al senso inverso con 1 ora e 58.