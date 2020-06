Ferrovie: zero interventi in 7 reti su 12, SCMT ancora lontano sulle reti concesse

Un panorama sotto molti punti di vista desolante, qualora fosse confermato.

Secondo quanto riportato oggi da Il Fatto Quotidiano, "a quasi 4 anni dall’incidente mortale sulla tratta Andria-Corato, sette operatori delle reti regionali interconnesse hanno ancora lo 0% dei loro binari attrezzati con il Sistema di Controllo Marcia Treno, il miglior sistema di sicurezza per evitare collisioni come quella di due convogli di Ferrotramviaria che la mattina del 12 luglio 2016 si scontrarono frontalmente nelle campagne del Nord Barese provocando 23 morti.

Lentezze e ritardi nell’adeguamento tecnologico spingono ora l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria a chiedere un “deciso cambio di passo” e ad accusare alcuni concessionari di “scarsa capacità di pianificazione” e di coltivare “l’idea che l’adozione provvedimenti cautelativi”, come la riduzione della velocità dei treni o limitazioni del traffico, “possano consentire di rimandare” i lavori".

Il giornale sarebbe in grado di anticipare chi sono le ritardatarie e chi invece ha già completato l’attrezzaggio.

Stando a quanto scritto dal quotidiano "Sono ferme allo 0% di avanzamento dei lavori sui binari, Ferrovie del Sud Est che opera da monopolista nel Salento, Ferrovie Udine Cividale, Gruppo Torinese Trasporti che gestisce la Canavesana, La Ferroviaria Italiana SpA che opera sulle tratte Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga, l’abruzzese TUA, Ente Autonomo Volturno i cui treni marciano sulla Alifana e lungo la Benevento-Cancello, e la ex Ferrovia Centrale Umbra che da marzo 2019 è passata sotto la gestione di Rfi.

Le più virtuose sono invece Sistemi Territoriali Spa, che gestisce l’Adria-Mestre, e le Ferrovie del Gargano con una copertura del 100 per cento. A un passo dal completamento dei lavori c’è Ferrovie Nord Milano con il 95% di rete attrezzata con il Sistema di controllo marcia treno, mentre Ferrotramviaria è al 78% e Fer-Ferrovie Emilia Romagna è al 30% lungo i 364 chilometri in concessione".

L'articolo completo è disponibile cliccando qui.